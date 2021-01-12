Якою буде ціна землі? За пів року до початку продажу угідь уряд ухвалив важливе рішення

За пів року до початку продажу угідь уряд ухвалив важливе рішення

Кабмін дозволив змінювати нормативну грошову оцінку землі

Кабінет міністрів дозволив власникам або користувачам земельних ділянок переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням органів місцевого самоврядування.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

«5 січня 2021 року були прийняті і опубліковані відповідні зміни, які надають можливість вже цього року власникам земельних ділянок або користувачам переглядати нормативну грошову оцінку за узгодженням з органом місцевого самоврядування. Це надасть можливість створити реальну базу для оподаткування, сплати місцевих податків і покращення можливості ведення сільського господарства в усіх куточках України», – повідомив Висоцький.

Він нагадав, що це результат роботи, яку було розпочато 6 серпня 2020 року.

«В рамках робочої групи було підняте критичне питання, що є багато ділянок, де чинна нормативна грошова оцінка не відповідає реальності. Аграрії просили надати можливість переглядати її в індивідуальному порядку», – зазначив урядовець.

Зазначимо, що Законом передбачено обмеження ціни продажу ділянок сільськогосподарського призначення - до 1 січня 2030 року. Вартість таких ділянок не може бути менше їх нормативної грошової оцінки. Розрахунки за землі повинні проводиться виключно в безготівковій формі і тільки при наявності у набувача права власності на землю документів, що підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких купується таке право.

Розмір нормативної грошової оцінки щорічно публікується ДПСУ на власному сайті, яка формується на підставі даних з Госгеокадастру.

В основу розрахунку нормативної грошової оцінки покладено рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Для спрощеного розуміння, рентний дохід - це, по суті, ті гроші, які можна виручити від найбільш ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Для земельної ділянки сільгосппризначення за межами населеного пункту цей дохід буде визначатися в результаті продажу зерна, вирощеного на земельній ділянці за певний проміжок часу. При цьому якщо ділянка належить приватній особі, також враховується якість ґрунту, що покриває таку земельну ділянку.

На сьогодні в середньому по Україні розмір нормативної грошової оцінки землі становить 27 500 грн. При цьому найнижча нормативна грошова оцінка за 1 га ріллі - Житомирська область (21 411, 00 грн), Львівська область (21 492,00 грн), Волинська область (21 806,00 грн), Рівненська область (21 938,00 грн ), а найвища - Черкаська область (33 646,00 грн), Чернівецька область (33 264,00 грн), Харківська область (32 237,00 грн), Кіровоградська область (31 888,00 грн).

У найближчі роки справедливої ціни на сільгоспугіддя не буде. Багато в чому це пов'язано з обмеженнями щодо володіння землею як щодо площ, так і по відношенню до кола осіб, відсутністю ринку, бідністю жителів країни, а особливо жителів сіл, для яких часом 1500-2000 доларів США - це річний дохід, політична нестабільність в країні та інше.

На сьогоднішній день ціна 1 га ріллі в середньому по Україні становить від 1000 до 1500 доларів США за гектар, тобто в межах + 10% -20% до нормативної грошової оцінки. За різними оцінками і прогнозами різних експертів вартість 1 га ріллі в Україні після відкриття ринку землі і в найближчі 2,5 року після коливатиметься в районі від 1000 до 3000 доларів США за гектар. З 2024 роки після відкриття можливості для юридичних осіб набувати у власність сільськогосподарські землі вартість 1 га ріллі зростатиме в межах 10-15% в рік. На вартість також буде впливати як економічна, так і політична ситуація в країні.

Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах: