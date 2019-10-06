Фермери масово відмовляються від вирощування сої



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В Україні скоротились посівні площі під соєю

У 2019 році площі під соєю зменшились на 8% (129,8 тис. га), порівняно з минулим роком, та на 20,7% (414,5 тис. га), порівняно з 2017 роком.

Про це повідомляє сайт «Аграрії разом» з посиланням на дані Української аграрної конфедерації.

Попри це, за січень-вересень 2019 року українські аграрії виробили на 49,7% сої більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. При цьому потенціал для вирощування цієї культури на українських землях може бути набагато більшим.

Але соєві правки, що були запроваджені в 2018 році з метою переорієнтації ринку сої на внутрішнє споживання, не дали очікуваного ефекту. Рівень попиту на продукти переробки сої в Україні є недостатнім відносно існуючої пропозиції, а для нарощення обсягів експорту соєвого продукту потрібно чимало часу. Через це та ще низку факторів, ціни на внутрішньому ринку країни знижуються. Так, середньозважена вартість 1 тонн сої на початок жовтня 2019 склала 6932 грн., що на 33,3% менше від показників за аналогічний період минулого року (10 402 грн/тонн).

Зважаючи на таку ситуацію з цінами, попитом та умовами виходу на світовий ринок, деякі українські фермери, котрі вкрай невдоволені станом сучасного українського ринку сої, планують відмовитись від її вирощування у наступному році.