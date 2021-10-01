Якою буде погода в Україні 1 жовтня

У п’ятницю прогнозують до +17 тепла

Погода в Україні в п’ятницю, 1 жовтня, буде дощовою лише місцями на заході. Стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У південно-східних областях буде сонячно. Вдень очікується від +11 до +15 тепла, а вночі від +3 до +8 градусів.

У центральних і північних областях також буде сонячно, місцями хмарно. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 тепла, а вночі від +1 до +5 градусів.

На заході України буде тепліше, ніж в інших регіонах, але очікуються дощі у Львівській та Волинській областях. Вдень буде від +13 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів.

У Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів.

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