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    Якою буде погода в Україні 1 жовтня

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    Захід поливатимуть дощі - Якою буде погода в Україні 1 жовтня
    Захід поливатимуть дощі
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У п’ятницю прогнозують до +17 тепла

    Погода в Україні в п’ятницю, 1 жовтня, буде дощовою лише місцями на заході. Стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    У південно-східних областях буде сонячно. Вдень очікується від +11 до +15 тепла, а вночі від +3 до +8 градусів.

    У центральних і північних областях також буде сонячно, місцями хмарно. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 тепла, а вночі від +1 до +5 градусів.

    На заході України буде тепліше, ніж в інших регіонах, але очікуються дощі у Львівській та Волинській областях. Вдень буде від +13 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів.

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    У Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів.

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    Теги: прогноз погоди
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    Якою буде погода в Україні 1 жовтня