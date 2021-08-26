У Києві різке зростання кількості нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 25 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 264 осіб. Це на 155 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 серпня було 109 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 223 104 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 215 246 осіб (за добу 25 серпня – 217)

померли 5 275 осіб (за добу – 4)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129 127 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 56 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 20 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 352 особи (за добу 25 серпня – 9)

померли 2 789 осіб (за добу – 2)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 278 171 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 25 серпня зафіксовано 1 581 хворий на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Нагадаємо, за добу 24 серпня в Києві було виявлено 109 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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