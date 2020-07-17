Якщо готель «Дніпро» купив росіяни, угоду скасують, — голова Фонду держмайна



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Готель «Дніпро» на аукціоні продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ «Смартленд»

Вітчизняне законодавство забороняє інвестувати в українські активи гроші російського походження

Фонд державного майна України звернувся до правоохоронців та державних органів, щоб з'ясувати походження коштів ТОВ «Смартленд», яке виграло аукціон з продажу готелю «Дніпро» в центрі Києва.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Він підкреслив, що українське законодавство забороняє інвестувати в українські активи гроші, російського походження. Сам інвестор не може бути з країни-агресора.

За процедурою, переможцем аукціону буде визнано учасника, який показав другий результат. Нового переможця аналогічно перевірять.

Водночас, голова ФДМУ зазначив, що застава у 10% від стартової ціни за участь в аукціоні учасникам не повертається.

«У конкретному випадку з готелем: якщо виявиться, що до купівлі якось причетні росіяни або об'єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але близько 8 млн гривень внесеної ними застави в будь-якому разі залишиться в державній скарбниці», — додав Сенниченко.

Як повідомлялося, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни понад 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

Пізніше ЗМІ повідомили, що компанія «Смартленд», яка запропонувала 1,11 млрд грн за готель на аукціоні та перемогла торги, може бути пов'язана з росіянами.