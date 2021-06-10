Японія закриває небо для білоруських літаків

Генсек Кабінету міністрів Японії Като: «Дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію»

Японія виступить з офіційною рекомендацією до національних авіакомпаній змінити маршрути рейсів, які проходять над територією Білорусі. Країна також прийняла рішення закрити свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній. Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, передає NHK.

За його словами, таке рішення було прийнято на тлі інциденту з пасажирським лайнером Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську.

«Не можна виключати можливість того, що подібний випадок відбудеться в майбутньому», – сказав він.

Дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, повідомив Като. Він засудив примусову посадку літака Ryanair білоруською владою і арешт Романа Протасевича.

Тим часом, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.