YouTube заблокував два підсанкційні канали з орбіти Медведчука

4 лютого канали Ukrlive і «Перший незалежний» було заблоковано на YouTube

Канали звинуватили в цензурі американську компанію, а також українську владу

У п'ятницю, 4 лютого, канали Ukrlive і «Перший незалежний», які належать соратнику Віктора Медведчука, нардепу від ОПЗЖ Нестору Шуфричу, було заблоковано на YouTube. Про це повідомляє сайт каналу «Перший Незалежний».

«Телеканали UkrLive і «Перший Незалежний» змінили майданчики в YouTube», – йдеться у заяві.

Канали звинуватили в цензурі американську компанію, а також українську владу.

«Ми продовжимо свою роботу. Ми не зупинимося. Ми відчуваємо за собою підтримку мільйонів громадян України, які хочуть жити в країні, де у людей є право на вибір, який канал дивитися», – додали в повідомленні.

Про закриття телеканалів також повідомила ведуча Діана Панченко.

«Канали UkrLive і «Перший Незалежний» в ютуб заблоковані. Нема слів», – написала вона.

Кілька днів тому повідомлялося, що Шуфрич веде переговори про купівлю чергового телеканалу.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення вважає, що у власності «Першого незалежного» (юридична особа ТОВ «Тайм медіа»), який належить Нестору Шуфричу, може бути «потенційний конфлікт інтересів». Саме тому регулятор вирішив надіслати інформацію щодо перевірки власності до НАЗК для реагування.

Перед Новим роком Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука, це канали «Перший незалежний» та UkrLive. Бенефіціарним власником каналів є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Шуфрич є співвласником Медіахолдингу Новини – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Згодом Шуфрич відреагував на санкції проти телеканалів: немає жодних підстав.

Раніше Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки.

Зазначимо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

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