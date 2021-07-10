Експерти озвучили економічно обґрунтовану вартість землі в Україні

Максимальна ціна на землю прямо корелюється з найвищими врожаями в 2020 році

Найдорожчі гектари будуть у Київській області – там ціна 1 га коливатиметься від 26,5 тис. грн до 74,6 тис. грн

Ринок землі вже відкрився, проте про формування ринкової ціни на неї ще рано говорити, тому що кількість укладених угод купівлі-продажу замала. На формування ціни кожної окремої земельної ділянки буде впливати її нормативна грошова оцінка, площа, місце розташування, середня врожайність, орендна плата. Про це розповіли експерти Українського клубу аграрного бізнесу.

«У кожній окремій області ціна на землю буде нерівномірною. В деяких областях вона буде коливатись в 2-2,5 рази. Найдорожчі гектари будуть у Київській області – там ціна 1 га коливатиметься від 26,5 тис. грн до 74,6 тис. грн», – пояснює експерт із земельних питань УКАБ Елліна Юрченко.

За її словами, максимальна ціна на землю прямо корелюється з найвищими врожаями в 2020 році в таких областях як Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

«У цих областях урожайність перевищувала 5 т/га, а ціна 1 га сягатиме $2-2,5 тис. Найнижча ціна прогнозується у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях – вона трохи перевищуватиме $1 тис. за 1 га», – говорить Елліна Юрченко.

В УКАБ зазначають, що наразі для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю (як дохід від розміщених інвестицій) та ставку за довгостроковими кредитами в іноземній валюті (як критерій оцінки використання грошових коштів).

У 2020 році орендна плата за землю становила в середньому 3425 грн за 1 га по Україні, а ставка за довгостроковими кредитами в іноземній валюті — 6,7%. Таким чином, економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

Раніше повідомлялося, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.

Нагадаємо, 5 червня, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мінімальне податкове зобов’язання на земельну ділянку, хоча раніше подібна ідея провалилася. Відповідний законопроєкт №5600 зареєстровано на сайті Ради.

земельну реформу в Україні впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

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