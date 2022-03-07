З блокадного Маріуполя змогли вирватися майже дві тисячі людей – мер

«Маріуполь – це Україна», – заявив Вадим Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що майже дві тисячі місцевих мешканців зуміли виїхати з міста, яке вже кілька днів знаходиться в облаві російської армії. Про це повідомляє телеграм-канал Маріупольської міськради.

«Саме завдяки нашим захисникам у період тієї недовгої тиші, що була протягом останніх двох днів, майже дві тисячі маріупольців змогли вирватися з окупації. З них кожна п'ята дитина та кожна друга жінка. У чіткій координації з військовими наші соціальні працівники змогли завчасно евакуювати дітей-сиріт. Ми захистили їх від жахів цієї безжальної війни наскільки це можливо за нинішніх умов», – зазначив мер.

Окремо Вадим Бойченко подякував Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який об'єднав у цей складний час усіх мешканців України.

«І дякую нашим маріупольцям. Ви найсміливіші, найсильніші. Завжди казав, що Маріуполь – це не будинки та вулиці, Маріуполь – це ми з вами, маріупольці. І сьогодні кожен мешканець міста – герой. Навіть будучи в окупації, ми продовжуємо триматися і показувати на весь світ, що Маріуполь – це Україна», – заявив міський голова.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей. Однак росіяни порушили домовленості і почали обстрілювати «зелений коридор».

Як відомо, 6 березня президент Володимир Зеленський відзначив спеціальними званнями міста України. Відтепер містами-героями стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Вони гідно протистоять російській війні.