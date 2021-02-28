Це не Медведчук. Оксана Марченко розказала, хто носить її на руках (відео)

Оксана Марченко на відео згадує, що її одногрупники гинули в перестрілках та від наркотиків

Дружина одіозного політика презентувала новий трейлер свого авторського проекту «Паломница»

Телеведуча-мільярдер Оксана Марченко назвала дату виходу свого телевізійного авторського проєкту «Паломница». Марченко, яка є дружиною просійського політика Віктора Медведчука та кумою Володимира Путіна, також презентувала новий трейлер цього фільму.

На відео ведуча заходить до церкви ставить свічку і перехрещується.

«Я завжди подумки дякую Богородиці. Адже вона ніколи не залишала мене, але зрозуміла я це, переживши бурі і напасті. Чому мені вдалося вижити, ледь не потонувши на пляжі в Гідропарку? Як пережила буремні дев'яності, коли багато моїх одногрупників загинули в перестрілках або від наркотиків. Скільки жахливого може статися, якщо поруч немає того, хто незримо оберігає тебе від усякого зла. І якщо наступають важкі випробування, я бачу тільки одні сліди на піску – сліди Бога, який несе мене на руках», – говорить Оксана Марченко російською мовою.

Судячи з трейлеру, премʼєра проєкту відбудеться 5 травня.

Раніше Оксана Марченко опублікувала у своєму Instagram уривок з проєкту, на якому вона їде на BMW з номерами «Паломница». На авто вона під’їжджає до церкви і заходить усередину, щоб поставити свічку. За її словами, програма була знята в жанрі авторського кіно. «Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді», – розповіла телеведуча. За словами дружини Віктора Медведчука, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко вже оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». За словами Сергія Лещенка, дружина Медведчука може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.

Відео, на якому Оксана Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.