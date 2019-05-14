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    З початку року Ізраїль відмовив у в’їзді 1600 українцям

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    З початку року Ізраїль відмовив у в’їзді 1600 українцям

    Українські прикордонники відмовили 517 громадянам Ізраїлю у перетині кордону України на в’їзд

    З початку 2019 року Ізраїль відмовив майже 1,6 тисячі громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна.

    «Загалом з початку року прикордонники відмовили 517 громадянам Ізраїлю у перетині кордону України на в’їзд. Водночас за цей період Ізраїль повернув майже 1600 громадян України», - сказав Слободян.

    Раніше  в посольстві України у Ізраїлї заявили, що головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції. 

    Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

    До слова, співачка Мадонна збирається виступити на Євробаченні, де презентує свою нову пісню.

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