Українські військові майже повністю контролюють Мар'їнку - ЗМІ



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За словами пресофіцера бригади Назара Ільницького, цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням

Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька 100 - 250 метрів, - пресофіцер

На Донеччині у Мар’їнці військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях і майже повністю контролюють місто.

Про це повідомляється на сайті Армія FM.

«У Мар’їнці вже практично немає, так званої, сірої зони. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів», - йдеться у повідомленні.

За словами пресофіцера бригади Назара Ільницького, цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням.

«Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато далі від лінії зіткнення. Це, перш за все, безпека людей. Це також покращує і наше становище, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців», - зазначив Ільницький.