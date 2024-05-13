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Люксембург підтвердив участь у Саміті миру – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
Люксембург підтвердив участь у Саміті миру – Зеленський
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден обговориз із Зеленським можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України
фото з відкритих джерел

Люксембург підтвердив свою участь у Саміті миру, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, під час якої сторони обговорили очікування від інавгураційного саміту миру в Швейцарії. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х. 

«Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Обговорили очікування від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом», – зазначив Зеленський.

За словами президента Зеленського, під час розмови йшлося про можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. «Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді», – додав глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн. Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться влітку у Швейцарії.  Президент Зеленський заявив, що поговорив із Варфоломієм, привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

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Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

Теги: саміт агресія фінансування Володимир Зеленський Україна президент Люксембург

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