У Хмельницькому влада забере земельні ділянки у Московської церкви

Проект рішення вже розробляє управління земельних ресурсів

У церков УПЦ МП в Хмельницькому заберуть право постійного користування земельними ділянками. Ці території повертатимуть у власність громади. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Сьогодні, 17 червня, у Хмельницькому депутати міської ради під час позачергової сесії підтримали звернення до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України про пришвидшення розгляду законопроекту про заборону діяльності церков та інших релігійних організацій, які підпорядковуються московському патріархату та несуть загрозу національній безпеці України.

У свою ж чергу, зазначив він, щоб простимулювати процес від’єднання наших релігійних громад від російської православної церкви, управлінню земельних ресурсів міськради доручили підготувати проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками ворожими релігійними організаціями, до якої відносять російську православну церкву.

«З метою, щоб простимулювати від'єднання наших релігійних організацій від МП і від інших ворожих центрів, ми дали завдання управлінню земельних ресурсів підготувати проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками за такими релігійними організаціями. Власниками цих земельних ділянок є громада», – зазначив він.

Він зазначив, що після припинення права постійного користування ці земельні ділянки переходитимуть у власність громади. Відтак громада зможе передати їх іншим релігійним організаціям.

«Після того, як буде припинене право на постійне користування цими ділянками, ми їх зможемо передати тим релігійним громадам, які моляться українською за українську перемогу. Це спростить процедуру переходу до української церкви», – підкреслив Симчишин.

Нагадаємо, 13 червня діяльність Московської церкви на час війни призупинила Бориспільська міська територіальна громада.

Додамо, що першим містом Київської області, де була призупинена діяльність Московської церкви на час війни, стали Бровари. Місцева влада Броварів ухвалила таке рішення ще 6 травня.

19 травня проти діяльності УПЦ МП висловилися депутати Переяславської міської ради.

В інших регіонах України УПЦ МП також почали забороняти. Так, ще 3 травня відповідне розпорядження підписав мер Котонопа Артем Семеніхін.

А у середині травня діяльність Московської церкви зупинили депутати Бориславської міської ради, що на Львівщині.

За словами Олександра Симчишина, понад 90 відсотків церков московського патріархату розташовані на землях громади, які були їм виділені на правах постійного користування.