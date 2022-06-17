Щодня на Луганщину прибувають по 30 КамАЗів рашистів

Найгарячішою точкою на Луганщині є Сєвєродонецьк

Під масованими обстрілами російських військ перебувають всі вільні населені пункти Луганської області. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують «в нуль», – сказав він.

За словами Гайдая, щодня на Луганщину прибувають по 30 КамАЗів з російськими військовими.

Голова ОВА також розповів про ситуацію з евакуацією мирних жителів області. «Евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та «Азоту», зокрема, – неможливо. Це небезпечно, ризикувати нашими мешканцями ми не можемо. Гарантії безпеки від росіян – це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова», – сказав Гайдай.

Він повідомив, що Лисичанськ повністю під українським контролем. Гуманітрані вантажі завозяться кожного дня. Траса Лисичанськ – Бахмут окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорога непроїзна.

Як повідомлялося, ситуація на Луганщині залишається дуже важкою. Загарбники продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, потужно обстрілюють Лисичанськ.

Читайте також: