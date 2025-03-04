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Протести проти Маска у США продовжуються. Вони охопили понад 90 салонів Tesla

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Протести проти Маска у США продовжуються. Вони охопили понад 90 салонів Tesla
Протестуючі зібрались у виставкових залах Tesla у Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско і Тусон, вигукуючи гасла та тримаючи плакати. За даними Associated Press, у Нью-Йорку на протест прийшло близько 300 осіб, з яких 9 – арештували
фото: James Keivom

Люди протестують проти втрати роботи у федеральному уряді або реагують із занепокоєнням через загрозу соцзабезпеченню

Рух Tesla Takedown здійснив десятки протестів у низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Зростання негативної реакції на Маска та його спроби скоротити федеральних робітників в інтересах президента США Дональда Трампа вилились у протести, які відбулись поблизу щонайменше 90 автосалонів Tesla.

Протестуючі зібрались у виставкових залах Tesla у Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско і Тусон, вигукуючи гасла та тримаючи плакати. За даними Associated Press, у Нью-Йорку на протест прийшло близько 300 осіб, з яких 9 – арештували.

Протести з гаслом Tesla Takedown закликають акціонерів та власників автомобілів Tesla позбавитись акцій та автівок. Інших людей вони закликають приєднуватись до тиску, аби Маск пом’якшив дії у ролі фактичного лідера Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Протести проти Маска у США продовжуються. Вони охопили понад 90 салонів Tesla фото 1
фото: Doug Engle/Florida Times-Union/USA Today Network

Натомість у Білому домі заявили, що протести не завадять Трампу та Маску виконувати обіцянки щодо DOGE.

Протести стали рухом спротиву політики адміністрації Трампа, яка поступово набирає обертів через шість тижнів після його інавгурації, яка призвела до швидкого посилення впливу Маска на федеральний уряд.

Ціни на акції Tesla впали на третину з початку інавгурації Трампа, але залишаються вищими, порівняно з тим же періодом торік.

Кроки Ілона Маска у межах DOGE та його зневажливі коментарі про осіб, які користуються федеральними пільгами, а також жест, схожий на нацистський, який він зробив на інавгурації Трампа, викликали у деяких осіб докори сумління.

Зокрема деякі автомобілі Tesla почали навмисне пошкоджувати, а дехто намагається дистанціюватись від бренду, клеячи на авто антимасківські наклейки, або ж зовсім продає автомобіль.

Занепокоєння щодо того, як дії Маска відіб’ються на тих, хто причетний до Tesla, не обмежується лише власниками авто: акціонери та співробітники компанії занепокоєні, що Маск руйнує давню місію компанії зі стійкого розвитку та завдає довготривалої шкоди бренду.

Люди протестують проти втрати роботи друзями у федеральному уряді або реагують із занепокоєнням через загрозу соціальному забезпеченню.

Нагадаємо, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні. Про це повідомляє The New York Times.

У понеділок, 17 лютого, у Штатах святкували Президентський день, присвячений посаді президента США. Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді.

Також у березні жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України після суперечки, яка сталася між Зеленським та Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X.

У Нью-Йорці активісти з плакатами Трампа звинувачують президента СШАта віцепрезидента Венса у навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні.

До слова, акції Tesla здешевшали на 40% з кінця 2024 року. Падіння прискорилося останніми днями через появу інформації про зниження продажів електромобілів компанії в Європі майже вдвоє.

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Теги: протест активісти Tesla звільнення Ілон Маск

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