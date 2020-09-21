Суд заарештував нардепа Юрченка і визначив заставу у понад 3 млн грн



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Олександр Юрченко заарештований до 9 листопада

Антикорупційні органи наполягали на арешті Юрченка з альтернативою внесення застави у розмірі 6,5 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн народного депутата від «Слуги народу» Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.

«Застосувати до Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 листопада... Визначити Юрченку розмір застави у 3 млн 1656 гривень», — сказала суддя.

Антикорупційні органи наполягали на застосуванні до Юрченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6,5 млн гривень.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

17 вересня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку.

Юрченка виключили з фракції «Слуга народу».