У Києві майже 700 нових хворих на коронавірус за добу

У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України

У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України

Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби в Києві померли 22 особи

За минулу добу, 13 травня, у Києві коронавірус виявлено у 681 людини. Це на 45 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 травня було 726 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 201209 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 130961 особа (за добу 13 травня – 848),

померли 4905 осіб (за добу 22).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 121550 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 301 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 260 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 109360 осіб (за добу 13 травня – 1006),

померли 2567 людей (за добу 13).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2143448 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 травня зафіксовано 7562 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 13 травня у Києві зроблено 2249 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 944 вакцинації.

Нагадаємо, за добу 12 травня в Києві виявили 726 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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