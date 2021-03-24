За добу щеплення від коронавірусу отримали понад 15 тисяч українців
Вчора найбільше щеплень зроблено у Дніпропетровській, Львівській та Київській областях, а також у Києві
За добу 23 березня 15 097 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Усього, з початку вакцинації першу дозу препарату отримали 137 026 людей, другу – одна особа, передає пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
Так, найбільше щеплень зроблено у Дніпропетровській, Львівській та Київській областях, а також у Києві.
Усього за добу провакциновано:
- Вінницька область – 810 щеплень;
- Волинська область – 390 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;
- Донецька область – 50 щеплень;
- Житомирська область – 700 щеплень;
- Закарпатська область – 630 щеплень;
- Запорізька область – 430 щеплень;
- Івано-Франківська область – 712 щеплень;
- Київська область – 890 щеплень;
- Кіровоградська область – 400 щеплень;
- Луганська область – 120 щеплень;
- Львівська область – 1 055 щеплень;
- м. Київ – 1 330 щеплень;
- Миколаївська область – 470 щеплень;
- Одеська область – 520 щеплень;
- Полтавська область – 610 щеплень;
- Рівненська область – 530 щеплень;
- Сумська область – 810 щеплень;
- Тернопільська область – 740 щеплень;
- Харківська область – 520 щеплень;
- Херсонська область – 550 щеплень;
- Хмельницька область – 240 щеплень;
- Чернівецька область – 190 щеплень;
- Чернігівська область – 350 щеплень;
- Черкаська область – 930 щеплень.
Додамо, що МОЗ цього року планує закупити вакцин лише для 3,9 мільйона українців.
Днями очільник МОЗ Максим Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну. Він заявив, що проблеми з поставками є в усіх країнах світу, бо виробники не справляються з обсягами. Також очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.
В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. Усього в Україні першу дозу отримали близько 130 тисяч людей. Одна особа отримала другу дозу вакцини.
При цьому у МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей.
Читайте також: