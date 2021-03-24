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    За добу щеплення від коронавірусу отримали понад 15 тисяч українців

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    В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами - За добу щеплення від коронавірусу отримали понад 15 тисяч українців
    В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами
    Фото з відкритих джерел

    Вчора найбільше щеплень зроблено у Дніпропетровській, Львівській та Київській областях, а також у Києві

    За добу 23 березня 15 097 людей отримали щеплення проти коронавірусу. Усього, з початку вакцинації першу дозу препарату отримали 137 026 людей, другу – одна особа, передає пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

    Так, найбільше щеплень зроблено у Дніпропетровській, Львівській та Київській областях, а також у Києві.

    Усього за добу провакциновано:

    • Вінницька область – 810 щеплень;
    • Волинська область – 390 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;
    • Донецька область – 50 щеплень;
    • Житомирська область – 700 щеплень;
    • Закарпатська область – 630 щеплень;
    • Запорізька область – 430 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 712 щеплень;
    • Київська область – 890 щеплень;
    • Кіровоградська область – 400 щеплень;
    • Луганська область – 120 щеплень;
    • Львівська область – 1 055 щеплень;
    • м. Київ – 1 330 щеплень;
    • Миколаївська область – 470 щеплень;
    • Одеська область – 520 щеплень;
    • Полтавська область – 610 щеплень;
    • Рівненська область – 530 щеплень;
    • Сумська область – 810 щеплень;
    • Тернопільська область – 740 щеплень;
    • Харківська область – 520 щеплень;
    • Херсонська область – 550 щеплень;
    • Хмельницька область – 240 щеплень;
    • Чернівецька область – 190 щеплень;
    • Чернігівська область – 350 щеплень;
    • Черкаська область – 930 щеплень.

    Додамо, що МОЗ цього року планує закупити вакцин лише для 3,9 мільйона українців.

    Днями очільник МОЗ Максим Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну. Він заявив, що проблеми з поставками є в усіх країнах світу, бо виробники не справляються з обсягами. Також очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

    В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. Усього в Україні першу дозу отримали близько 130 тисяч людей. Одна особа отримала другу дозу вакцини.

    При цьому у МОЗ заявили, що для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація
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