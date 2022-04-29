За «дружбу» з «Л/ДНР» доведеться відповідати. Майже 600 російських політиків отримали підозру

Кримінальне переслідування російських політиків пов’язано з їхнім голосуванням за ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і псевдоутвореннями «ДНР» і «ЛНР»

Україна також повідомила підозри і оголосила у розшук маріонеток Кремля, ватажків «Л/ДНР»

Ще до повномасштабної війни Росії проти України Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом вчинення умисних дій з метою зміни меж території держкордону, в якому підозри отримали майже 600 російських політиків. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Главкома».

Підозри оголошено дев’яти членам Ради безпеки Росії, 161 сенатору Ради Федерації Федеральних зборів РФ, голові та 418 депутатам нижньої палати Федеральних зборів РФ.

Кримінальне переслідування російських політиків пов’язано з їхнім голосуванням за ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і псевдоутвореннями «ДНР» і «ЛНР», які на території України. Також ці ж владоможці Росії звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність «Л/ДНР».

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Вказані дії послужили формальною причиною для збройного вторгнення російських солдатів в Україну 24 лютого 2022 року.

Крім цього, Україна повідомила підозри і оголосила у розшук маріонеток Кремля, ватажків «ДНР» Дениса Пушиліна і «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Як відомо, в Україні триває 65-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.