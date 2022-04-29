Експерт пояснив, чи потрібно лякатися мешканцям центральної України, коли вони бачать винищувач

Літаки з Білорусі та з інших баз не залітають у північну та центральну Україну, бо наша протиповітряна оборона покращилась

Росіяни бояться атакувати об'єкти у центрі України за допомогою авіанальотів, оскільки українські ППО та авіація завдають повітряним силам ворога дошкульних ударів Тому рашисти перейшли на тактику ударів з моря, використовуючи стратегічний бомбардувальник Ту-95, який перебуває за межами України. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

Експерт нагадав, що раніше російські літаки залітали в український повітряний простір, а зараз «літаки з Білорусі та з інших баз не залітають, бо наша протиповітряна оборона покращилась завдяки відновленню авіації і додатковим комплексам ППО».

Згурець зазначив, що на Сході, у Харківській області ворог все-таки використовує штурмовики Су-25, але і там вони постійно перебувають під загрозою знищенням українськими ПЗРК. «І такі випадки, коли ми збивали ці літаки, вже були. Для російської армії це колосальні втрати, на десятки мільйонів доларів», – наголосив Сергій Згурець.

Статистика останніх днів, за словами експерта, говорить про те, що українська армія регулярно знищує крилаті ракети та літаки ворога. «Але ми хочемо ще більш насичену систему ППО за рахунок отримання нових зразків», – заявив Згурець, пояснивши, чим їх буде більше, тим щільнішою стане українська оборона.

Нагадаємо, тільки протягом однієї доби, 28 квітня, сили ЗСУ уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Зокрема, у ворогів поменшало на: