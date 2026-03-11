Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Правоохоронці інкримінували Юрію Болоховцю привласнення понад 80 га землі
фото: Facebook/Юрій Болоховець

Ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру генеральному директору держпідприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Володимира Владимирова.

Згідно із повідомленням юридичної компанії Advanq Law Firm, яка здійснювала захист, ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню. За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень, які висувалися очільнику держпідприємства.

«Ще до передачі справи в НАБУ слідство виконало колосальну роботу, зібравши обсяг матеріалів, але так і не змогло знайти підтверджень захоплення земельних ділянок, отримання та легалізації незаконних коштів або перевищення службових повноважень. Чотири з п’яти звинувачень не підтвердилися ще на етапі слідства, а у суді нам вдалося довести необґрунтованість останнього», – каже він.

Юрист підкреслив, що причиною переслідування Болоховця стала лісова реформа, в результаті якої «стара система була зруйнована, а мільярдні прибутки від реалізації державної деревини почали сплачуватися в бюджет».

Адвокат повідомив, що минулого року Болоховця два місяці тримали під вартою з призначенням «нереалістичного розміру застави». Крім того, він заявив про тиск та інформаційні атаки, яких зазнали його родина, колеги та захисники. При цьому він висловив повагу антикорупційній вертикалі за об’єктивний аналіз матеріалів попри зовнішній тиск.

Як повідомлялося, слідство вважало, що керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляло, що розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

До слова, у вересні минулого року на Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. За даними слідства, дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд земля ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше НАБУ і САП повідомили колишньому посадовцю дві підозри у вимаганні коштів
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
Сьогодні, 10:59
Андрій Українець підозрюється у корупції під час будівництва укриттів для літаків
Апеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил
9 березня, 12:42
Хмельницький депутат ризикує втратити практично все майно
Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає
6 березня, 19:13
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
4 березня, 18:27
Вадима Нестеренка визнано винуватим
Справа екснардепа Вадима Нестеренка: ВАКС ухвалив вирок
2 березня, 11:39
Ексмера Одеси обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України
Суд продовжив строк дії обов’язків для Труханова
19 лютого, 22:05
Раніше НАБУ повідомило, що ексурядовця було затримано при спробі покинути територію України
Галущенко поскаржився до Антикорупційного суду на «незаконне затримання»
16 лютого, 17:36
Павлишин у 2022-2023 роках деякий час виконував обов’язки голови ВАКС як суддя з найбільшим стажем роботи
Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд
16 лютого, 11:55
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС Авторська стаття
13 лютого, 10:00

Кримінал

Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
Корупція на будівництві житла для воїнів. Суд виніс вирок експосадовцю Міноборони
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі
НАБУ викрило схему розкрадання в Укроборонпромі
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua