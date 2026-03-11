Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю

Ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру генеральному директору держпідприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Володимира Владимирова.

Згідно із повідомленням юридичної компанії Advanq Law Firm, яка здійснювала захист, ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню. За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень, які висувалися очільнику держпідприємства.

«Ще до передачі справи в НАБУ слідство виконало колосальну роботу, зібравши обсяг матеріалів, але так і не змогло знайти підтверджень захоплення земельних ділянок, отримання та легалізації незаконних коштів або перевищення службових повноважень. Чотири з п’яти звинувачень не підтвердилися ще на етапі слідства, а у суді нам вдалося довести необґрунтованість останнього», – каже він.

Юрист підкреслив, що причиною переслідування Болоховця стала лісова реформа, в результаті якої «стара система була зруйнована, а мільярдні прибутки від реалізації державної деревини почали сплачуватися в бюджет».

Адвокат повідомив, що минулого року Болоховця два місяці тримали під вартою з призначенням «нереалістичного розміру застави». Крім того, він заявив про тиск та інформаційні атаки, яких зазнали його родина, колеги та захисники. При цьому він висловив повагу антикорупційній вертикалі за об’єктивний аналіз матеріалів попри зовнішній тиск.

Як повідомлялося, слідство вважало, що керівник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець та його оточення нібито привласнили понад 80 га землі біля лісу на Чернігівщині на околиці села Івангород, де побудували маєток із будинками, озером, конюшнею та вольєрами для тварин. Про це стало відомо з розслідування NGL.media. Водночас саме ДП «Ліси України» заявляло, що розслідування є абсолютно бездоказовим і базується на припущеннях, які видаються за факти.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

До слова, у вересні минулого року на Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. За даними слідства, дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.