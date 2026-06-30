Голова ДП «Ліси України» підсумував результати своєї роботи за п'ять років
Юрій Болоховець завершує роботу на посаді гендиректора ДП «Ліси України»
Корпоратизація ДП «Ліси України» та перехід до сучасного корпоративного управління забезпечать незалежність від політичних циклів, прозорість рішень і довгострокову відповідальність за стан лісового господарства. Про це Юрій Болоховець розповів у матеріалі, присвяченому завершенню його роботи на посаді генерального директора ДП «Ліси України».
За словами топменеджера, до початку реформи система управління лісгоспами була слабкою та архаїчною: кожен лісгосп використовував власну облікову систему, єдиної бази даних не існувало і від лісництва до центрального офісу не було жодного стандартного інструменту управління бізнес-процесами.
Сьогодні ситуація принципово інша. Сформовано наглядову раду, запроваджено принципи корпоративного управління відповідно до вимог, що ставляться до акціонерних товариств. У 2025 році сформовано команду ERP-проєкту, визначено функціональні вимоги та розпочато конкурентний відбір постачальника рішення. Результатом стане автоматизація та стандартизація управління всіма бізнес-процесами і єдина база даних на всіх рівнях підприємства.
Паралельно з корпоратизацією підприємство провело суттєву кадрову реформу. Чисельність штатних працівників скоротилася з 29 723 осіб у 2023 році до 22 660 у 2026-му – виключно за рахунок адміністративного апарату, а не виробничого персоналу. Середня заробітна плата зросла з 21 165 грн у 2023 році до 35 541 грн у 2026-му — на 68% за три роки. Запроваджено єдині кваліфікаційні вимоги до керівників усіх рівнів: на відповідальні посади призначаються виключно фахівці з профільною освітою і підтвердженим управлінським досвідом.
Окремим напрямком Болоховець називає роботу з військовослужбовцями. 2 122 працівники підприємства мобілізовані; 564 демобілізованих – усі без винятку повернулися на роботу в ДП. Учасники бойових дій отримують щомісячну надбавку 20% до зарплати та фінансування лікування – до 50 тис. грн на медикаменти і до 100 тис. грн на операцію. Навчання дітей загиблих працівників фінансується підприємством.
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