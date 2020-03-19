Кіберполіція отримала 20 звернень про поширення фейків про карантин



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Найчастіше громадяни повідомляли про поширення неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю

Кіберполіція отримала 20 звернень від громадян про поширення неправдивої інформації про карантин через коронавірус. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Згідно з ним, найчастіше громадяни повідомляли про поширення неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю.

Також кіберполіцію інформували про поширення чуток про нібито продовження карантину до літа.

Всі звернення надходили на електронну адресу сервісної служби кіберполіції.

Зазначимо, 18 березня Служба безпеки України і Нацполіція залучили п’ятьох осіб до відповідальності за поширення неправдивої інформації про коронавірус, а також припинили діяльність ще одного агітатора.

Як повідомлялось, в Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину.

Зазначимо, що поліція склала 32 адміністративні протоколи про порушення режиму карантину за добу в Україні.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.