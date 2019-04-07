Заарештований у березні ялтинський журналіст Гайворонський вийшов на свободу



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Журналіст Євген Гайворонський народився в Донецьку Фото: radiosvoboda.org

Євген Гайворонський зазначив, що побоюється за своє життя, тому хоче виїхати на материкову частину України

Сьогодні, 7 квітня, вийшов на свободу з ізолятора тимчасового тримання ялтинський журналіст Євген Гайворонський, який був заарештований 26 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на «Крим. Реалії».

«Вони, мабуть, щоб мене зламати, тримали в камері на трьох одного. Хоча в інших камерах місць не вистачало. Приїжджали співробітники центру «Е», МВС Криму, все керівництво прямо погрожували мені ... Сказали: «Те, що ти вибрали собі політику представляти себе громадянином України — тобі не допоможе ... Ми тебе далі будемо упаковувати, ми тобі наркоманію вигадаємо. І ще на 12 днів закриємо за те, що ти відмовлявся з нами проїхати і пручався співробітникам поліції. Твої ж родичі тут живуть ... Ось такий був тиск всі 12 днів», - розповів Гайворонський.

Він також зазначив, що побоюється за своє життя, тому хоче виїхати на материкову частину України.

«Враховуючи, що моєму життю та здоров’ю реально загрожує небезпека, я так розумію, що, напевно, єдиний шанс мені якось вижити — це потрапити на материкову частину України і якось допомагати, перебуваючи вже на материковій частині, тому що це моя щира позиція, яку я не просто взяв з пропаганди», - додав Гайворонський.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних речовин, пізніше того ж дня підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Раніше севастопольський інформаційний сайт «Примечания» оголосив, що припинив співпрацю з Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позицію редакції».

Сам журналіст заявляв, що сайт припинив із ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і призначеної кремлем влади півострова.

На початку цього місяця російські силовики провели обшук вдома у журналіста. У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп’ютер.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу і займався в місті журналістською діяльністю. В Ялті він живе кілька років. Працював прес-секретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народное единство», активісти якої в березні 2014 роки збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський «Євразійський журнал». На цій посаді він хвалив президента Росії Володимира Путіна під час перегляду його щорічного послання, яке транслювалося на набережній Ялти.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольська правда». Після звільнення з неї почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику місцевої влади.