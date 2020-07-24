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    Думки вголос

    Коли ми разом - ми сила!

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Коли ми разом - ми сила!

    Знову були в Печерському суді...

    Цього разу розглядалося питання обрання, на вимогу прокуратури, запобіжного заходу ветерану АТО, орденоносцю Олександру Погребиському, якого звинувачують в тому, що він дав відсіч спробам депутата ОПЗЖ Волошина заперечити суверенітет України.

    Замість того, щоб посадити за ґрати зрадника-колаборанта, який розповідає про відсутність в України суверенітету, у в‘язницю хочуть запроторити справжнього патріота України, який захищав її на фронті і який захищає її зараз.

    Під суд прийшли ветарани, активісти, депутати ЄС та небайдужі українці. Суддя змушений був відмовити прокуратурі і Олександр разом з нами вийшов із зали суду.

    Коли ми разом - ми сила! Разом ми зможемо припинити політичні репресії та зупинити небезпечну кризу. І тільки разом ми зможемо примусити рахуватися з собою і захистити нашу країну!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    АТО суд українці суддя активісти
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