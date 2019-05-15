Заборонені книги з Росії дозволили вилучати по гарячих слідах

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Фото: Дзеркало тижня

Тепер уповноважені посадовці Держкомтелерадіо вилучатимуть видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення

Кабмін вніс зміни до Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України і розповсюджується на території України без відповідного дозволу. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу без обговорення, повідомляє «Укрінформ».

Кабмін, зокрема, у Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, походженням з РФ або тимчасово окупованої території, передбачив, що уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо, перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.

Крім того, цей порядок доповнено положенням, що під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол у двох примірниках про накладення адміністративно-господарського штрафу, у якому міститься опис продукції, яка вилучається.

Також у рішенні уряду в змінах до Порядку видачі (відмови у видачі) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, міститься зразок заяви щодо прохання видачі відповідного дозволу.