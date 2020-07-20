Загибель футбольного тренера та його дітей. Офіційна інформація про ДТП



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У поліції розповіли про ДТП на автодорозі Київ-Чоп

У ДТП неподалік Мукачева загинуло троє осіб, - двоє дітей і відомий тренер

Поліція з’ясовує обставини трагічної ДТП, у якій загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко. Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зіткнення легковика з вантажівкою на автодорозі Київ-Чоп.

ДТП сталась неподалік міста Мукачева, загинуло троє осіб, серед яких неповнолітня дівчинка. Великогабаритну машину перекинуло у кювет, де вона зайнялась полум’ям.

«У неділю, 19 липня, близько 16.20 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Іванівці Мукачівського району.

Слідчо-оперативна група районного відділку поліції на місці події з’ясувала попередні обставини ДТП. Автомобіль «Mazda», за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою «Man», яка рухалась йому назустріч, у напрямку міста Ужгород. У результаті удару, великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась», - повідомили у поліції.

Нагадаю, що вчора у ДТП загинув відомий український футбольний тренер. Місцеві ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко.





Єдина людина, яка вижила, дружина тренера. Також відомо, що у легковику загинуло троє людей. Серед них двоє дітей – дівчинка і хлопчик 11-ти і 13-ти років, діти дружини Ряшка від першого шлюбу.