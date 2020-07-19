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    Події в Україні

    У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер Віктор Ряшко з дітьми

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    В автомобілі було двоє дітей 11 і 13 років &ndash; вони також загинули - У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер Віктор Ряшко з дітьми
    В автомобілі було двоє дітей 11 і 13 років – вони також загинули

    Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП, дружина тренера

    Головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко загинув у ДТП під Мукачевом. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП, дружина тренера.

    Також в автомобілі було двоє дітей 11 і 13 років – вони також загинули.

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    У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер Віктор Ряшко з дітьми
    Фото Фейсбук Віталія Глаголи

    Інформацію неофіційно підтверджують у лікарні Мукачева.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі. 

    14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.

    За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

    Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

    Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

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