У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер Віктор Ряшко з дітьми
Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП, дружина тренера
Головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко загинув у ДТП під Мукачевом. Про це повідомляє Mukachevo.net.
Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП, дружина тренера.
Також в автомобілі було двоє дітей 11 і 13 років – вони також загинули.
Інформацію неофіційно підтверджують у лікарні Мукачева.
Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.
Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.
За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі.
14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.
За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.
Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.
Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.