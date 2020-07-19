У ДТП загинув відомий український футбольний тренер (фото і відео)



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Віктор Ряшко був одним із найдосвідченіших закарпатських тренерів Світлина - Федерація футболу Закарпаття

Вікторові Ряшку було 56 років

На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці 19 липня сталася моторошна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний тренер Віктор Ряшко.

Місцевий ресурс Mukachevo.net інформує, що вантажівка «розтрощила» легковик. Від зіткнення вантажівка з піском спалахнула.

Повідомляється, що у ДТП загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко. Єдина людина, яка вижила, дружина тренера.

Відомо, що у легковику загинуло троє людей. Серед них двоє дітей – дівчинка і хлопчик 11-ти і 13-ти років, діти дружини Ряшка від першого шлюбу.

Віктор Ряшко народився 28 січня 1964 року в Мукачеві. Грав за команди: «Трудові резерви» (Львів), «Буковина» (Чернівці), «Нива» (Підгайці/Бережани/Тернопіль), «Кремінь» (Кременчук), «Приладист» (Мукачеве), «Лижник» (Мукачеве), «Карпати» (Мукачеве).

Після завершення спортивної кар'єри перебуває на тренерській роботі. Тренував команди «Приладист» (Мукачеве), «Лижник» (Мукачеве), «Карпати» (Мукачеве), «Лінет» (Берегове), «Закарпаття» (Ужгород), ФК «Мукачеве», «Нива» (Тернопіль), «Львів». Очолюване Ряшком «Закарпаття» грало в елітному дивізіоні українського футболу.