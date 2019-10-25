Загибель ветерана АТО Сенсея: за 10 днів до вибуху охоронець його офісу погрожував підірвати свою жінку
Друг загиблого Віктора Дегтярьова стверджує, що граната, яка вибухнула, належала не ветерану, а охоронцю його офісу
Друг загиблого ветерана АТО Віктора Сенсея Дегтярьова Олександр Василенко розказав, що в охоронця офісу Дегтярьова Михайла були негаразди з сім’єю, від нього пішла жінка і за десять днів до трагедії, 13 жовтня, він хизувався гранатою і обіцяв підірвати свою дружину. Про це ветеран АТО Василенко розказав на пресконференції «Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний «Сенсей» - свідчення очевидців». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух. У результаті загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду «Купол» Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.
Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.
У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.
За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху на вулиці Пушкінській розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.
Основною версією залишається необережне поводження з гранатою.
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