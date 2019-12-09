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    У Києві прощаються із Героєм України, який загинув на Донбасі

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    Церемонія прощання проходить у Центрі культури і мистецтв СБУ - У Києві прощаються із Героєм України, який загинув на Донбасі
    Церемонія прощання проходить у Центрі культури і мистецтв СБУ

    Бойовики «ДНР» тривалий час не віддавали Україні тіло загиблого офіцера

    Сьогодні, 9 грудня, у Києві відбувається церемонія прощання з загиблим співробітником Служби безпеки України, Героєм України Дмитром Каплуновим. Прощання проходить у центрі культури і мистецтв СБУ.

    Сюди прийшли співробітники СБУ, родичі, бойові товариші. Про це повідомляє «5 канал».

    Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових, офіцерів СБУ Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв.

    Волочаєва поховали 4 грудня. А тіло Каплунова бойовики «ДНР» не віддавали.

    Лише 7 грудня Україні вдалося повернути рідним тіло Каплунова.

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно).

    Нагадаємо, видання Cosmopolitan Ukraine звільнило заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну за саркастичний допис у Facebook. Вона поділилася думками щодо «помпезного» поховання співробітника СБУ, яке назвало «язичницьким обрядом». Виявилося, що йшлося про прощання з полковником Денисом Волочаєвим, який загинув на Донбасі 1 грудня.

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ ДНР Операція Об’єднаних сил поховання
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