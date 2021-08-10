Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил

Олещук був заступником командира Повітряного командування «Схід»

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 9 серпня, звільнив генерал-полковника Сергія Дроздова з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Про це йдеться у відповідному указі №344/2021, опублікованому на офіційному сайті президента.

Замість Дроздова Повітряними силами керуватиме генерал-майор Микола Олещук, про що йдеться в указі №345/2021.

«Призначити Олещука Миколу Миколайовича командувачем Повітряних сил Збройних сил України», – мовиться в документі.

Микола Олещук – бойовий офіцер, пройшов службовий шлях від начальника розрахунку цифрових обчислювачів відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону – до командира зенітної ракетної бригади.

Згодом – начштабу, перший заступник командира Повітряного командування «Схід».

Напередодні Зеленський представив нових командувачів Збройних сил.

Окрім Олещука президент призначив:

Максима Миргородського – командувачем Десантно-штурмових військ;

Андрія Ковальчука – командувачем оперативного командування «Південь»;

Олега Мікаца – командувачем оперативного командування «Схід»;

Сергія Літвінова – командувачем оперативного командування «Захід»;

Володимира Коваля – заступником начальника Генерального штабу.

Раніше Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних Сил Збройних Сил України з професійним святом.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, 30 липня президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача операцією Об’єднаних сил. Також Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.