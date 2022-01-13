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    «Загроза реальна»: Росія може почати нове вторгнення з моря – віцеадмірал ВМС

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    ВМС України допускає, що&nbsp;Кремль може організувати висадку морського десанту - «Загроза реальна»: Росія може почати нове вторгнення з моря – віцеадмірал ВМС
    ВМС України допускає, що Кремль може організувати висадку морського десанту
    фото: reuters

    Російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі

    На сьогодні загроза вторгнення Росії до Україну з море цілком реальна, але військово-морські сили готові відбити будь-які такі спроби. Про це розповів перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов в інтерв'ю Sky News.

    Зазначається, що російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі, перекриваючи ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань. Він також зазначив, що Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.

    «Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий, і вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, в тому числі в Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі попередити їх висадку. Враховуючи, що вони існують, значить, загроза реальна», – сказав Тарасов.

    Крім того, він уточнив, що саме з цієї причини всі сили кинуто на відновлення військово-морського флоту України, який був знищений після захоплення Криму в 2014 році.

    «З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. На даний момент сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника», – додав Тарасов.

    До слова, заступник Єрмака розповів про переговори з Туреччиною щодо безпеки в Чорному морі.

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    Теги: Росія Чорне море агресія Азовське море Україна ВМС флот
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    «Загроза реальна»: Росія може почати нове вторгнення з моря – віцеадмірал ВМС