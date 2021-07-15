Що потрібно знати про симптоми штаму «Дельта»

Кашель і втрата нюху зустрічаються рідше

Оскільки у ВООЗ заявили про початок третьої хвилі коронавірусу через новий штам «Дельта», представники громадського здоров'я вирішили пояснити у чому специфіка нового штаму. Віруси постійно змінюються, щоб адаптуватися і вижити, і варіанти з'являються, коли у штаму є одна або кілька мутацій, які відрізняються від інших, повідомляє Medical News Today.

Що таке штам «Дельта»

Варіант Delta може поширюватися легше. У цього штаму є мутації в шипованому білку, які полегшують йому зараження клітин людини. Це означає, що люди можуть бути більш заразними, якщо вони заразяться вірусом і легше передадуть його іншим.

Фактично, дослідники заявили, що варіант Дельта приблизно на 50% більш заразний, ніж варіант Альфа, який, як повідомляє The Washington Post, вперше був виявлений у Великобританії. За оцінками експертів в галузі охорони здоров'я, в середньому людина, інфікована Delta, передає його трьом або чотирьом іншим людям, в порівнянні з одним або двома іншими людьми через вихідний штам коронавірусу, згідно з даними Yale Medicine.

Симптоми коронавірусу «Дельта»

Симптоми аналогічні тим, що спостерігаються при вихідному штамі коронавірусу та інших варіантах, включаючи постійний кашель, головний біль, лихоманку та біль у горлі.

У той же час пацієнти з Сovid-19 у Великобританії повідомили, що деякі симптоми трохи відрізняються для Delta, згідно з даними дослідження Zoe Covid Symptom Study. Кашель і втрата нюху зустрічаються рідше. Головний біль, біль у горлі, нежить і лихоманка зустрічаються частіше.

Що означає штам «Дельта» для нещеплених?

За повідомленням Yale Medicine, під найбільший ризик потрапляють люди, які не пройшли повну вакцинацію від Сovid-19. У США в громадах з низьким рівнем вакцинації спостерігається різкий стрибок захворюваності, особливо в штатах Середнього Заходу і Півдня, таких як Міссурі і Арканзас. Спалахи також були виявлені в гірських штатах, таких як Вайомінг.

Діти та молоді люди, які не пройшли вакцинацію, також можуть бути сприйнятливими. Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим імперським коледжем Лондона, у Великобританії діти і нещеплені дорослі у віці до 50 років в 2,5 рази частіше заражаються Delta.

Попередній аналіз показав, що дві дози вакцини Pfizer або Moderna близько 88% ефективності проти хвороби і 96% ефективності проти госпіталізації з варіантом Delta, згідно з даними Public Health England. Вакцина AstraZeneca, яка не була дозволена для використання в США, була приблизно на 60% ефективна проти хвороб і на 93% ефективна проти госпіталізації. Johnson & Johnson також повідомила про ефективність одноразової вакцини проти варіанту Delta, яка, за оцінками дослідників, аналогічна результатам AstraZeneca.

Варіант Дельта був вперше виявлений в Індії в грудні 2020 року і призвів до великих спалахів в країні. Станом на початок липня Delta стала домінуючою формою коронавірусу в США, Великобританії, Німеччині та інших країнах. Наприклад, за даними Public Health England, у Великобританії на варіант Delta зараз припадає понад 97% нових випадків Сovid-19.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.