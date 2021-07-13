Якими ягодами запасатися на зиму: експерти озвучили ціни

Минулого року ягода у цей період в опті коштувала в середньому близько 280 грн/кг

На оптових ринках України днями спостерігався стрімкий спад оптових цін на лохину. Про це інформує east-fruit.com.



Покупці, відчувши, що пропозиція перевищує попит, почали активно торгуватися і знижувати ціни.

«Оптові ціни на лохину ще 9 липня не опускалися нижче 220 грн/кг (8,1 $/кг). До моменту закінчення торгівлі, залишкові, невеликі партії лохини продавалися навіть по 100 грн/кг (3,7 $/кг). Звичайно, по ним судити про рівень цін не доводиться, однак досить великі обсяги української лохини були продані вранці 10 липня по цінами близьким до 150−160 грн/кг (5,5−5,9 $/кг)», – йдеться в повідомленні.

Експерти переконані, що цей рівень цін не повинен нікого шокувати, бо лохина продавалася саме за такою ціною – 150 грн/кг у такий же період 2019 року. А минулого року ягода 10 липня в опті коштувала в середньому близько 280 грн/кг. «Оптові ціни на лохину в 2020 році не опускалися в Україні нижче 150 грн/кг, однак тоді пропозиція була вельми обмеженою внаслідок значних втрат від заморозків. Цього ж року багато плантацій вступають в плодоношення, а збитки від морозів і заморозків були значно меншими. Крім того, сезон сильно затримується, а значить багато лохини з'явиться на ринку практично одночасно», – розповіли фахівці.

Ймовірно, що незабаром ціни на лохину можуть почати знижуватися дуже динамічно, і, не виключено, що вони опустяться нижче рівнів, досягнутих в 2019 році. Тоді оптові ціни на лохину опускалися нижче 100 грн/кг в перший тиждень серпня.

«Врятувати ситуацію міг би системний експорт свіжої української лохини, проте в Україні виходити на прямий експорт можуть лише поодинокі компанії, а кооперація виробників з метою її експорту повністю відсутня. Однак, щоб експортувати лохину, Україна повинна запропонувати її за значно нижчою ціною», – зазначають аналітики.

Так, у Польщі в даний момент середня оптова ціна на свіжу лохину становить близько 6,5 $/кг і стрімко знижується. При цьому Польща знаходиться ближче до ринків збуту лохини і є членом Євросоюзу. А ось в Грузії, де сезон лохини закінчується, її можна зараз купити за 4,8 $/кг і навіть дешевше.

А ось ціни на смородину уже протягом п'яти років тримаються на дуже високому рівні. Співвласник ягідного розсадника «Майво», що на Прикарпатті, Володимир Тимків розповів:

«Вирощувати ягоди, особливо при ручному зборі, за низької ціни, яка була в минулі роки, було збитково, частину плантацій викорчували. Подібна ситуація була з малиною, коли при перевиробництві гуртова ціна просідала до 10-12 грн/кг, її було невигідно навіть збирати. Зараз ситуація змінилась і, зокрема, малину на заморозку закуповують по 25-40 грн/кг», – наголосив Тимків.

Пан Володимир переконаний, що високі ціни на смородину будуть і надалі, адже до повного плодоношення потрібно чекати чотири роки, аби отримати 6-8 т/га.

Додамо, що українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди.

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