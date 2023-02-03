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Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Путін використовує російських солдат як гарматне м’ясо
фото ілюстративне

Втрати РФ у війні проти України у вісім разів перевищують американські за 20 років в Афганістані

 

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 200 тисяч військових вбитими й пораненими. Про це йдеться у статті The New York Times.

Такі цифри у своїх оцінках озвучують американські та європейські посадовці. Вони їх вважають дуже великими.

«Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані», – зазначає видання. 

Особливо великих втрат Росія зазнала під час запеклих боїв за Бахмут і Соледар.

Проте аналітики підкреслили, що втрати живої сили не є стримувальним чинником для Путіна і він на них не зважає. «Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку, – стверджується в публікації. – Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни».

Також експерти говорять про «незліченну кількість проблем» з постачанням у російській армії – військовим РФ бракує артилерії та боєприпасів, і цей дефіцит командування компенсує, використовуючи як гарматне м’ясо в'язнів з колоній.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023-го орієнтовно склали понад 129 тис. осіб.

Нагадаємо, триває 345-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: путін втрати війна росія

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