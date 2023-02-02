На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога – Генштаб

Наступальних угруповань противника поблизу українсько-білоруського кордону не виявлено

Триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області.

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Внаслідок обстрів отримали поранення четверо людей, включно із п'ятирічною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. В той же час, завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

Лиманський напрямок

Противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

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Бахмутський напрямок

Вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

Новопавлівський напрямок

Окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок

Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

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На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника.

У районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління противника.