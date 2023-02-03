Як і коли завершиться великий російський наступ: прогноз ISW

Аналітики не виявили жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць

Президент Росії Володимир Путін наказав військовим РФ захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики не виявили жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України та захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донецької області (понад 42% загальної території Донеччини) до березня.

ISW вважає, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів. «Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків», – зазначили аналітики.

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Крім тог, ISW не вбачає ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в РФ в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей. «Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні наслідки та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, призведе до таких самих проблем», – вказали експерти.

Ключові висновки ISW:

Співробітник української розвідки заявив, що президент Росії Володимир Путін наказав російським військовим захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, підтримуючи оцінку ISW найімовірнішого плану дій для російського наступу на сході України.

Російська влада заблокувала стільниковий Інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, у рамках спроби посилити оперативну безпеку, щоб приховати нові дислокації російських військ у Луганській області.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав оцінку ISW і, можливо, припустив, що російські сили мобілізували значно більше особового складу для неминучого наступу.

Російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як загрозу існуванню для російської аудиторії, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни та підтримувати внутрішню підтримку продовження військових операцій. Однак ці зусилля російських офіційних осіб не досягають бажаного ефекту спонукання росіян брати участь у війні.

Російські та українські джерела припустили, що російські війська можуть готувати наступальні дії в районі Сватового.

Російські війська 2 лютого посилили наземні обстріли в районі Кремінної.

Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.

Російські чиновники, ймовірно, намагаються підготувати дисциплінарний апарат російської армії до напливу мобілізованих.

Російські війська та окупаційна влада продовжують намагатися виявити та заарештувати кримських татар за звинуваченнями в їх причетності до заборонених у Росії екстремістських рухів.

Суб’єкти федерації та окупаційна влада продовжували оголошувати меценатські програми підтримки інфраструктурних проектів на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

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А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.