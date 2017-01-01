Заліщук заявила, що не збирається складати депутатський мандат

Заліщук збирається подавати позов проти Луценка, назвавши звинувачення у перешкоджанні арешту Саакашвілі помилковими

Нардеп від БПП Світлана Заліщук не збирається складати депутатський мандат, проте допускає можливість виключення з фракції. Про це Заліщук заявила в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи заяву глави фракції БПП Артура Герасимова. «Виключення з фракції не передбачає позбавлення мандата. Я не бачу підстав зараз відмовлятися



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Світлана Заліщук

Заліщук збирається подавати позов проти Луценка, назвавши звинувачення у перешкоджанні арешту Саакашвілі помилковими

Нардеп від БПП Світлана Заліщук не збирається складати депутатський мандат, проте допускає можливість виключення з фракції.

Про це Заліщук заявила в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи заяву глави фракції БПП Артура Герасимова.

«Виключення з фракції не передбачає позбавлення мандата. Я не бачу підстав зараз відмовлятися від мандата, я не порушувала закон, не перешкоджала діяльності поліції, жодним чином не причетна до можливих «грошей Курченка», - заявила Заліщук.

Нардеп також додала, що буде подавати позов проти генпрокурора Юрія Луценка, назвавши звинувачення в перешкоджанні арешту Саакашвілі помилковими.

«Я буду подавати позов проти Юрія Луценка за його неправдиві слова, для яких він використовував трибуну Верховної Ради, щоб поширити інформацію. Зокрема, він сказав, що я перешкоджала сьогодні заарештовувати Саакашвілі, це абсолютна неправда. Ці плівки, які опублікував генпрокурор, я ставлюся до них серйозно. Вважаю, що має бути незаангажоване і незалежне розслідування і доведення в суді тих чи інших фактів. Якщо це правда - це буде величезний удар по демократичним силам взагалі по довірі людей до мирного протесту, нинішньої антикорупційної боротьби», - заявила Заліщук.

Нагадаємо, прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які сприяли втечі з-під варти Михайла Саакашвілі. Зокрема, йдеться про народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака.

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, що після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Михайла Саакашвілі командою Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів мають припинити свої повноваження.

Нардеп від фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм попросив виключити його із фракції після заяви її очільника Артура Герасимова про те, що соратники лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі серед нардепів повинні скласти свої мандати.

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