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    Залужний поговорив із начальником Генштабу США

    Начальник українського Генштабу наголосив на потребах ЗСУ для відсічі окупантам - Залужний поговорив із начальником Генштабу США

    Начальник українського Генштабу наголосив на потребах ЗСУ для відсічі окупантам

    фото з відкритих джерел

    У розмові генералів йшлося про бої, стримування ворога і потреби

    Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це головнокомандувач ЗСУ написав на своїй Facebook -сторінці.

    Валерій Залужний обговорив з Міллі складну безпекову ситуацію, як-от ведення важких боїв на рубежі Харків – Ізюм, стримування наступу на Донбасі, катастрофічну ситуацію довкола Маріуполя. Також говорили й про ракетні обстріли по всій території України.

    «Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії», – зауважив Залужний.

    Під час розмови начальник українського Генштабу також наголосив на потребах Збройних Сил для посилення оборонних спроможностей.

    Нагадаємо, як стало відомо, США надають Україні протикорабельні ракети – New York Times.

    Також Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ.

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    Теги: Харків росія окупанти США ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Залужний поговорив із начальником Генштабу США