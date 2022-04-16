Залужний поговорив із начальником Генштабу США

Начальник українського Генштабу наголосив на потребах ЗСУ для відсічі окупантам

У розмові генералів йшлося про бої, стримування ворога і потреби

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це головнокомандувач ЗСУ написав на своїй Facebook -сторінці.

Валерій Залужний обговорив з Міллі складну безпекову ситуацію, як-от ведення важких боїв на рубежі Харків – Ізюм, стримування наступу на Донбасі, катастрофічну ситуацію довкола Маріуполя. Також говорили й про ракетні обстріли по всій території України.

«Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії», – зауважив Залужний.

Під час розмови начальник українського Генштабу також наголосив на потребах Збройних Сил для посилення оборонних спроможностей.

Нагадаємо, як стало відомо, США надають Україні протикорабельні ракети – New York Times.

Також Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ.

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