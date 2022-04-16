Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ
Озброєння необхідне нам для перемоги над сусідкою-агресоркою
фото: Думская
Найактуальніша потреба для ЗСУ – бойові літаки
В Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії. Наша країна потребує бойові літаки, аби деблокувати тимчасово окуповані міста та звільнити українців. Про це пише The Atlantic.
Яке ж озброєння потребує Україна:
- артилерія, 155 міліметрів;
- артилерійські снаряди, 152 міліметри;
- реактивні системи залпового вогню. Йдеться про «Град», «Смерч», «Торнадо» або ж M142 HIMARS;
- бронетехніка – БТР, БМП й інші;
- танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
- ЗРК – С-300, «Бук» або західні аналоги;
- бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста та врятувати мільйони українців.
Нагадаємо, Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).
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