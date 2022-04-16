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    Події в Україні

    Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ

    Озброєння необхідне нам для перемоги над сусідкою-агресоркою - Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ
    Озброєння необхідне нам для перемоги над сусідкою-агресоркою
    фото: Думская

    Найактуальніша потреба для ЗСУ – бойові літаки

    В Офісі президента продемонстрували список озброєння, яке необхідне Україні, аби перемогти у війні проти Росії. Наша країна потребує бойові літаки, аби деблокувати тимчасово окуповані міста та звільнити українців. Про це пише The Atlantic.

    Яке ж озброєння потребує Україна:

    • артилерія, 155 міліметрів;
    • артилерійські снаряди, 152 міліметри;
    • реактивні системи залпового вогню. Йдеться про «Град», «Смерч», «Торнадо» або ж M142 HIMARS;
    • бронетехніка – БТР, БМП й інші;
    • танки Т-72, або ж аналогічні з США або ж Німеччини;
    • ЗРК – С-300, «Бук» або західні аналоги;
    • бойові літаки, які допоможуть деблокувати міста та врятувати мільйони українців.

    Нагадаємо, Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Бук Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Банкова надала список зброї, яка допоможе перемогти РФ