Запали свічку. Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів

Українці запалюють свічки пам'яті на підвіконні

О 16:00 за київським часом в Україні оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів.

У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні, доєднавшись до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

Цієї суботи обмежено проведення заходів розважального змісту та внесено зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

Також сьогодні відбуваються поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.