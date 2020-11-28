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    Політика

    Зеленський закликав українців запалити у вікнах свічки пам'яті

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    <p>&laquo;Сьогодні, о 16 годині запаліть в своїх вікнах свічки пам'яті. Нехай вони зігріють своїм теплом душі невинних жертв голодоморів&raquo; - Зеленський</p> - Зеленський закликав українців запалити у вікнах свічки пам'яті

    «Сьогодні, о 16 годині запаліть в своїх вікнах свічки пам'яті. Нехай вони зігріють своїм теплом душі невинних жертв голодоморів» - Зеленський

    Фото president.gov.ua

    В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів

    Президент Володимир Зеленський закликав українців 28 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів, о 16.00 годині приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити у своїх вікнах свічку пам’яті.

    Відеозвернення глави держави опубліковане на сторінці Офісу президента.

    Президент наголосив, що внаслідок Голодомору, що визнано геноцидом українського народу з боку тоталітарного сталінського режиму, загинули мільйони українців.

    «Ці втрати зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому і за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти, ми ніколи не зможемо цього забути, ми ніколи не зможемо цього пробачити. Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16 годині за київським часом доєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі безневинних жертв голодомору – жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам’ять», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

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    Теги: Володимир Зеленський Україна Голодомор 1932-1933 років президент
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