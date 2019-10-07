Запобіжний захід Пашинському: суд пішов до нарадчої кімнати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину

Прокуратура попросила суд взяти Пашинського під варту

Суддя Печерського районного суду Києва, яка 7 жовтня обирає запобіжний захід колишньому народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, видалилась до нарадчої кімнати.

За словами судді Олесі Батрін, орієнтовний час оголошення судового рішення о 19-й годині.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляють два адвокати.

Як відомо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.