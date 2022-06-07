Росія може використати «зерновий коридор» для нападу на південь України, – МЗС

Росія може напасти на Одесу через торгові шляхи після розблокування портів

Україна поки не має домовленостей з іншими країнами про безпечне вивезення українського зерна

Російська Федерація може використати гуманітарний коридор для експорту українського зерна для нападу на Одесу та південь України. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ.

«Враховуючи нещодавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та південь України. Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства», – йдеться у заяві.

У МЗС повідомили, що поки не мають домовленостей з іншими країнами про безпечне вивезення українського зерна.

Раніше повідомлялося, що війська окупантів знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.