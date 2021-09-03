Pfizer не допоміг. Європейські країни одна за одною повністю закриваються для ізраїльтян

Слідом за Португалією кордони закривають Швеція та Нідерланди. Тим часом Україна зустрічає тисячі хасидів

Влада Швеції – слідом за Португалією – закривають з 6 вересня доступ туристів з Ізраїлю на територію своєї країни. Подібні заборони готують ще три європейські країни. При цьому жодних винятків не буде робитися навіть для вакцинованих трьома дозами ізраїльтян, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Напередодні «Главком» писав, що уряд Португалії оголосив про закриття кордону для ізраїльтян 1 вересня – відповідно до рекомендацій керівництва Євросоюзу. Раніше в Брюсселі було вирішено скорегувати список зелених країн і виключити з нього кілька держав, серед них і Ізраїль, через високий рівень захворюваності на коронавірус. Відтепер ізраїльтяни зможуть в'їжджати в Португалію лише в екстрених випадках і за спеціальним дозволом – наприклад, для студентів, для возз'єднання сімей, з гуманітарних причин і ін.

Отже, Португалія і Швеція не пускають навіть вакцинованих ізраїльтян. Нідерланди наразі вирішили пускати лише вакцинованих мандрівників з Ізраїлю. Відповідно до рекомендацій ЄС, влада Нідерландів з 4 вересня пускатиме в країну лише щеплених ізраїльтян.

Незважаючи на загальні рекомендації Євросоюзу, на практиці кожна держава альянсу може самостійно вирішувати, в якому обсязі їх виконувати. Критерії ЄС базуються, серед іншого, на показниках зараження в тій чи іншій країні. Ізраїль вибув із зеленого списку, оскільки тут фіксується понад 75 хворих на 100.000 жителів за останні два тижні. Список безпечних країн переглядається кожні два тижні.

Тим часом Україна цього року вирішила пустити до себе кілька тисяч ізраїльтян, які їдуть в Умань на святкування Рош-га-Шана.

До слова, Ізраїль визнав: після початку навчального року загальна захворюваність на коронавірус зросла у сім разів.

Також цього тижня «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

Попри це, з Ізраїлю в Україну прибувають хасиди: у «Борисполі» чергує понад сотня правоохоронців.

Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає». У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь. Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.