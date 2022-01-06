Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні. Але не всі

Першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС

Кабінет Міністрів України виділив гроші Національній поліції для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським вже з цього місяця. Як повідомив у Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко, першу підвищену зарплату співробітники поліції отримають вже наприкінці січня.

«Ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня», – написав Клименко.

Він додав, що першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС.

Наступне підвищення очікується у квітні.

Голова відомства зауважив, що керівники Національної поліції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають. Також на так звану 13-ту зарплату коштів не передбачено в бюджеті-2021.

«Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу», – резюмував він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що «Євросолідарність» вимагає підвищити зарплату правоохоронцям: заява політсили.

До слова, нині щомісячна зарплата патрульного, як правило, складає 11,2 тисячі гривень, у містах-мільйонниках – 13,2 тисячі гривень, у Києві – 14,5 тисячі гривень. Для порівняння – середня заробітна плата по Україні нині трохи перевищує 14 тисяч гривень. Такі дані на початку грудня 2021 року оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В середньому полісмен в Україні заробляє 13 тис. грн. Це медіана заробітних плат за даними з 115 вакансій, розміщених на Work.ua із заголовком «Поліцейський» і за схожими запитами-синонімами «Детектив», «Слідчий», «Криміналіст» та ін. за останні три місяці.

На початку вересня ми писали, що в Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських, або 14% від загальної чисельності. Найбільший некомплект у Київській області – 1,3 тисячі одиниць.