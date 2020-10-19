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    Засдання Погоджувальної ради: нардепи обговорюють плани на тиждень

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    Дмитро Разумков 19 жовтня проводить засідання погоджувальної ради - Засдання Погоджувальної ради: нардепи обговорюють плани на тиждень
    Дмитро Разумков 19 жовтня проводить засідання погоджувальної ради

    Пленарне засідання цього тижня заплановане на 20 жовтня

    Напередодні пленарного засідання четвертої сесії Верховної Ради ІХ скликання, представники депутатських фракцій та груп зібралися на Погоджувальну раду.

    Зазначимо, що пленарне засідання цього тижня заплановане на 20 жовтня. У анонсі на сайті парламенту йдеться, що у вівторок з трибуни Ради має виступити президент Володимир Зеленський.

    «Відповідно до частини другої статті 167 Регламенту Верховної Ради України 20 жовтня 2020 року на пленарному засіданні Верховної Ради України президент України звернеться до Верховної Ради України із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України», - йдеться в повідомленні.

    Водночас минулої п’ятниці стало відомо, що завтрашнього засідання може й не відбутися. Нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський тоді заявив, що депутати монобільшості 20 жовтня планують відвідати Донбас. Про поїздку фракції «Слуга народу» на Донбас повідомив і нардеп Олександр Качура. Відзначається, що депутати добиратимуться на Донбас поїздом. Водночас офіційного підтвердження цих слів досі не було. 

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков парламент
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