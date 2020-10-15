Зеленський 20 жовтня виступить з посланням до Ради



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Володимир Зеленський 20 жовтня виступить у парламенті

У своєму посланні нардепам президент визначить стратегічні напрямки розвитку України

Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним президентським щорічним посланням. В ньому він визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, пише РБК-Україна.

Це послання мало відбутися у квітні, однак у зв’язку з погіршеною пандемічною ситуацією було перенесено. Наразі відомо, що Верховна Рада планує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив 14 жрвтня, що коштів на «опитування Зеленського» із бюджету не виділяли.

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